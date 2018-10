Balingen "Balingen wird der Kernmarkt bleiben"

"Es ist schon eine tolle Sache, was in den vergangenen Jahren geschaffen wurde", bilanzierte Zanker nicht ohne Stolz – wobei er auf die Unterstützung des Aufsichtsrats, von Vorstandsmitglied Karl-Heinz Welte und der Mitarbeiter verwies: "Mit ihrer Hilfe habe ich viele Ideen realisieren dürfen."

Auf seinen Ruhestand freut sich der 62-Jährige, unter anderem deshalb, weil er dann keine "strengen Tagesabläufe" mehr haben werde. Und er hat sich vorgenommen, keine Ämter und Verpflichtungen zu übernehmen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Edgar Luippold, hielt fest, dass Zanker stolz auf seine berufliche Laufbahn zurückblicken könne. Dieser habe auf "beeindruckende Weise" die Geschicke der Wohnbau gelenkt, zum Wohle der Mitarbeiter und der Bürger.

Als bedeutende Projekte listete Luippold unter anderem den Wiederaufbau der "Rose" als Wohn- und Geschäftshaus, die Seniorenresidenz an der Eyach, den Aufbau des Wohnbau-Immobiliencenters sowie die Vorhaben Klein Venedig und Am Mühltor auf. "Es ist unwahrscheinlich viel gemacht worden", so Luippold, der Zanker dafür dankte. Dessen offizielle Verabschiedung ist am 27. Juni bei der Mitgliederversammlung.

Um die Zukunft der Wohnbau mit Matthias Aigner an der Spitze ist Luippold nicht bange. Dieser habe sich bei seinen vielfältigen Tätigkeiten als Fachmann erwiesen. Er sei allen Belangen des Geschäfts gerecht geworden und habe Führungsverantwortung bewiesen. Luippold bot Aigner eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an.