1 Abgesägt bis auf den Wurzelstock: Fünf Bäume wurden am Balinger Bahnhof gerodet. Foto: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Stadtentwicklung: Arbeiten stehen an

Balingen (mai). Was so ein paar Bäume optisch ausmachen können: Am Balinger Bahnhof bietet sich seit Mittwochmorgen ein ganz neues Bild. Mitarbeiter des Bauhofs haben dort fünf Bäume abgesägt, die bislang entlang der Bahnhofstraße in der Erde waren. Der Bereich schaut nun buchstäblich sehr gelichtet aus.

Die Baumfällarbeiten erfolgten am frühen Mittwochmorgen, noch bevor der Berufs- und Busverkehr einsetzte. Das Stammholz hat sich Bahnhofseigentümer Peter Seifert gesichert; er will damit, sagte er am Mittwoch, "etwas Schönes" für den Wartesaal basteln.

Notwendig waren die Baumfällungen in Vorbereitung auf die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Die Arbeiten dafür sollen nach Angaben von Tiefbauamtsleiter Markus Streich im März beginnen, den Auftrag dafür hatte der Gemeinderat im Januar vergeben. Entstehen wird bis zur Gartenschau 2023 ein autofreier Platz mit zahlreichen neuen Bäumen und großzügigen Sitzbänken mit hoher Aufenthaltsqualität, quasi ein attraktiver neuer Stadteingang.

Zum Auftakt der Bauarbeiten werden Gas- und die Wasserleitungen in der Bahnhofstraße neu verlegt; anschließend werden die Bahnhofstraße und der eigentliche Vorplatz neu gestaltet. Autofahrer müssen sich teils auf Umleitungen einrichten.