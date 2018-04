Balingen Bändertanz:

Balingen-Dürrwangen (mai). Anders als in den Vorjahren bleibt die Ebinger Straße in Dürrwangen im Bereich des Hauses der Volkskunst während des 1.-Mai-Fests und des Bändertanzes der Volkstanzgruppe Frommern sowie am Vorabend 30. April für den Verkehr offen. Das hat Helmut Haug, Leiter der Verkehrsbehörde der Stadt, im Gemeinderat gesagt. Die Frommerner Volkstänzer werden damit zum Opfer der aktuellen Baustellen- und Umleitungssituation: Wegen des Baus des Kreisverkehrs an der Weilstettener Ortseinfahrt wird der Verkehr teilweise durch die Ortsdurchfahrt von Dürrwangen und Frommern geführt. Eine Vollsperrung der Ebinger Straße sei deswegen nicht möglich, so Haug. Die Großveranstaltung und die Menschen müssten also gegen den Verkehr gesichert werden.