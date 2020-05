Balingen B 27 zwischen Endingen und Erzingen dicht

Die Steuerung der Ampelanlage an der Kreuzung B 27/L 442/Otto-Hahn-Straße beim Gewerbegebiet Großer Acker in Dotternhausen werde während der gesamten Bauzeit an die geänderte Verkehrsführung angepasst, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 2. Juni, und dauern, günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, voraussichtlich bis Freitag, 12. Juni.

Strecke zwischen Engstlatt und dem Hühnerhof zu

Gebaut wird in den kommenden Tagen auch an der Kreisstraße 7125 zwischen Engstlatt und dem Anschluss an die B 27 beim Bisinger Hühnerhof. Das Landratsamt lässt zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit den Fahrbahnbelag erneuern. Mit der Erneuerung der bituminösen Deckschicht würden Fahrbahnunebenheiten und -setzungen sowie Risse und Verdrückungen beseitigt. Auch diese Arbeiten sollen am kommenden Dienstag, 2. Juni, beginnen und bei guten Witterungsverhältnissen bis Freitag, 12. Juni, abgeschlossen sein. Die Kosten dieser Straßenbaumaßnahme belaufen sich auf rund 160.000 Euro und werden vom Zollernalbkreis getragen.

Umleitungen über B 27 werden ausgeschildert

Während der Erneuerung der Fahrbahndecke wird die Kreisstraße 7125 in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt.

Für den Verkehr sind nach Angaben der Behörde für beide Fahrtrichtungen Umleitungen über die B 27 ausgeschildert. Die Einmündung zum Gewerbegebiet Grund muss teilweise halbseitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolge über eine Lichtsignalanlage, teilt das Landratsamt weiter mit. Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis gebeten.