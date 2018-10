Balingen Auf dem Kirchplatz blüht es

Seit Mittwoch zieren die bemalten Holzblumen den Lesegarten der Mediothek. Gestaltet haben sie Anfang August 23 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren im Rahmen des Ferienprogramms der Jugendkunstschule der Volkshochschule. Unter fachkundiger Anleitung haben die jungen Künstler sorgfältig gesägt, gebohrt und geschliffen, danach wurden die Blüten leuchtend bunt bemalt. Ein spezieller Lack schützt die Farbe vor der Witterung, Betonplatten gewährleisten den sicheren Stand der knapp zwei Meter hohen Blumen.

Diese werden nun während der kommenden vier Wochen im Lesegarten zu bestaunen sein. "Ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt, es bringt leuchtende Farbtupfer in die Stadt und zeigt die Ausdruckskraft und Kreativität unserer Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum", sagt Marita Linder-Schick, Leiterin der Kunstschule Balingen. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Eigenbetrieb Gartenschau statt, der zuletzt mit den Stadtliegen die Sommermonate um ein mobiles Stadtmöbel bereichert hatte.

Wie die Stadtliegen mit ihrem Aufdruck weist auch die Kunstaktion auf die anstehende Gartenschau in Balingen hin. Eine Ausstellungstafel zur Projekterläuterung wird in den kommenden Tagen ihren Platz in der neuen Blumenwiese einnehmen. Ab dem Frühjahr 2019 werden die Holzblumen durch die Balinger Stadtteile wandern und auch dort für farbenfrohe Momente sorgen. Wo die Blumenwiese jeweils ihren Platz in den Ortsteilen einnimmt und wie lange die Blumenwiese jeweils verbleiben wird, soll über die Wintermonate geklärt werden.