Balingen Auch der November fällt warm, trocken und sonnig aus

Der Kälteeinbruch im zweiten Monatsdrittel zog aber die Monatsmitteltemperatur deutlich nach unten. War es im November in den ersten zehn Tagen noch durchschnittlich 8,6 Grad warm, so war der Durchschnittswert bis zum 20. November auf 6,5 Grad gesunken. Der tiefste Wert des Monats wurde in den frühen Morgenstunden des 21. November registriert – am Boden zeigte das Thermometer minus 6,5 Grad an, in der Luft blieb die Anzeige bei minus 4,3 Grad hängen. Da tagsüber die Temperatur nicht über minus ein Grad hinaus kam, war der 21. November ein sogenannter "Eistag".

Obwohl es mit der Temperatur im letzten Monatsdrittel wieder etwas nach oben ging, war es das kühlste, trübste und auch das niederschlagreichste Drittel.

Am 26. fiel wieder Schnee, es bildete sich kurzzeitig eine dünne Schneedecke. Letztlich kamen trotzdem noch 31,7 Sonnenscheinstunden zusammen, was den November mit insgesamt 113,7 Sonnenscheinstunden zu einem der sonnenscheinreichsten innerhalb der vergangenen 30 Jahren machte.

Bei der Temperatur blieb ein Wärmeüberschuss von plus 1,4 Grad, und beim Regen und Schnee blieb trotz den 3,2 Litern am Monatsletzten ein Minus von 45,8 Litern gegenüber dem Durchschnittsnovember.

Aufs ganze Jahr gerechnet, müsste es im Dezember 308,9 Liter regnen, damit die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme von 871,6 Litern erreicht würde. Soviel hat es in einem Dezember allerdings bisher noch nie geregnet. Der zuletzt niederschlagsreichste Dezember war der von 1981 mit 177,0 Litern.

Mit dem November geht für die Meteorologen der Herbst zu Ende.