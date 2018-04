Balingen Appell: "Bitte helfen Sie uns jungen Menschen"

Michael Schlüssler relativierte dann aber. Der Leiter des Polizeireviers Balingen erkennt durchaus die Unsicherheit der Bevölkerung. Durch objektive Zahlen belegt sei diese im Revierbereich aber nicht. "Schlimme Einzeldelikte vor der eigenen Haustür wühlen auf", so Schlüssler. Allerdings werde auch nicht verheimlicht, dass die Zahlen der straftätig gewordenen Asylbewerber zunehme. "Von den etwa 1600 Delikten, die in Balingen im vergangenen Jahr registriert wurden, haben diese allerdings nur 72 verübt."

Peter Seifert, dessen Leserbrief bundesweit Wellen schlug, erzählte aus seinem Alltag. Der im Winter möblierte Wartesaal habe bereits nach kurzer Zeit wie eine Müllhalde ausgesehen: Chips am Boden, überall leere Becher. Den Jugendlichen sei das gar nicht bewusst gewesen. Angesprochen vom Bahnhofsbesitzer sagten diese: "Dann räumen Sie das doch für mich weg."

Jüngster Vorfall: Ein 15-jähriger, der zwei Mal Hausverbot erhalten hatte, wurde laut Seifert "rotzfrech". Das Ende vom Lied war, dass ein ganzer Mannschaftswagen der Polizei kommen und den jungen Mann bändigen musste.

Anderes Beispiel: wieder ein Jugendlicher, wieder die Polizei. Der junge Mann flüchtet über die Gleise. Wird gestellt. Verhaftet. Zwei Stunden später bitten die Beamten Seifert zur Zeugenaussage. Die Eltern haben die Beamten wegen Freiheitsberaubung angezeigt.

"Auf eine schlechte Tat müssen sofort Konsequenzen folgen", so Gallwitz. Das sieht auch Thomas Jerg so. Der Rektor des Balinger Gymnasiums ist konsequent. Bietet aber immer auch ein Gespräch an. Von Werteverfall will er bei seinen Schülern nicht sprechen: "Sie ›schwimmen‹, haben keine Vorbilder, sind streng auf Leistung getrimmt." Außerdem veränderten die neuen Medien die Wahrnehmung. Selbst längst Erwachsene, so Jerg, starrten permanent aufs Smartphone und bekämen nichts um sich herum mit.

Das bemerkt auch Jochen Brendle vom Balinger Kinder- und Jugendbüro. Er und seine Streetworker gehen auf die Kids zu. Gemeinsam mit der Stadt gibt es durchaus Projekte. Das jüngste ist das "Netzwerk Prävention". Die Polizei fährt bis zu fünf Doppelstreifen mehr pro Woche.

300 Vereine, so Oberbürgermeister Helmut Reitemann, erziehen in Balingen die Kinder quasi mit. Trotzdem gibt es in Balingen anscheinend einen florierenden Handel mit Drogen. Holger Gursury arbeitet seit einem Jahr am Bahnhof: "Ich beobachte täglich, wie da fette Geldbündel den Besitzer wechseln."

Eine Patentlösung gab es nach den anderthalb Stunden nicht. Wohl aber Stichworte, die zu überlegen sind. Zivilcourage, Vorbilder für junge Menschen und die Einsicht, dass früher, als die Podiumsteilnehmer jung waren, auch nicht alles besser, sondern anders war.