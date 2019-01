Balingen Anklage gegen früheren Edeka-Chef

Im konkreten Fall soll der frühere Edeka-Niederlassungsleiter nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Geld beziehungsweise geldwerte Leistungen dafür erhalten haben, dass er Aufträge namens Edeka an die Firmen des mitangeklagten Mannes vergeben hat.

Die Leistungen seien dabei durchaus zu marktüblichen Preisen angeboten und auch erbracht worden, sodass Edeka selbst wohl kein strafrechtlich nachweisbarer Schaden entstanden sei. Allerdings, so die Staatsanwaltschaft, seien durch diese Mauscheleien der vom Paragraf 299 geschützte "freie Wettbewerb" sowie möglicherweise auch Mitbewerber geschädigt worden.

Ans Licht kamen die mumaßlichen kriminellen Vorgänge im Sommer 2017. Damals wurden die Balinger Edeka-Niederlassung und weitere Objekte durchsucht. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Dem Niederlassungsleiter wurde gekündigt. An der Edeka-Pforte war anschließend für einige Zeit ein Foto des Mannes samt dem Hinweis "Hausverbot" angebracht.

Die weiteren Ermittlungen gestalteten sich komplex und zeitaufwändig. Es mussten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Auftrags- und Buchungsunterlagen ausgewertet und die finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten umfassend erforscht werden. Dafür seien umfangreich Datenträger ausgewertet worden. Zudem habe man Indizien ermitteln und Verbindungen feststellen müssen, da Täter in solchen Fällen erfahrungsgemäß keine schriftlichen Verträge über ihr unlauteres Tun abschließen. Gleichwohl sind die Ermittler nun sicher, den Beschuldigten strafrechtlich relevante Vergehen nachweisen zu können.

Wegen der mutmaßlichen Vorgänge durch einen Angestellten in ihrem Haus hat laut Staatsanwaltschaft auch Edeka selbst Strafantrag gestellt. Die Ermittlungsbehörde wiederum hat das "besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung" bejaht.

Staatsanwaltschaft sieht Straferwartung von mehr als einem Jahr

Theoretisch hätte man die Vorwürfe auch auf dem Weg des Strafbefehlverfahrens erledigen können; dies ist unter anderem dann möglich, wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass am Ende eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr zu erwarten sind. Aufgrund der "Gesamtumstände" sieht die Staatsanwaltschaft in diesem Fall allerdings eine sogenannte Straferwartung von mehr als einem Jahr, weshalb sie Anklage erhoben hat. Ob die Vorwürfe zutreffen, das wird damit am Balinger Amtsgericht in einer öffentlichen Verhandlung geklärt.