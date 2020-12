Balingen Am Schalter kein Bargeld mehr

Die Geschäftsstellen Stettiner Straße (Balingen), in Laufen, Truchtelfingen und in der Friedrich-List-Straße (Albstadt) sind nach Angaben der Sparkasse temporär geschlossen. "Unsere oberste Priorität ist, den eingeschränkten Service möglichst in allen Geschäftsstellen zuverlässig anzubieten. Durch die Schließung einiger Geschäftsstellen können wir das garantieren", sagt Hirmer. Wie es mit den vier Geschäftsstellen nach Corona weitergeht, werde "ergebnisoffen" im Verwaltungsrat noch im Dezember diskutiert. "Momentan steht aber im Fokus, die Corona-Phase mit unserem Notdienst zu organisieren und zu überbrücken", so Hirmer.