Balingen Aktivpark: Alle Generationen reden mit

Der Aktivpark ist derweil zwar das wichtigste, wenn auch nicht das einzige Vorhaben in der sogenannten Landschaftsache Nord, für das die Planstatt Senner den Planungsauftrag erhalten hat. Die Gesamtfläche des Areals ist rund 5,8 Hektar groß. Das Budget, das zwischen Eyach-Auen und Stadtmühle zur Verfügung steht, beträgt rund 3,3 Millionen Euro. Weitere Projekte in diesem Bereich sind der Hochwasserschutz an der nördlichen Hindenburgstraße, in diesem Zuge die Umwandlung der Hindenburgstraße zu einem Bereich, in dem Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben, am Ende der Hindenburgstraße die Verbindung der beiden Eyach-Ufer durch eine Fußgängerbrücke sowie die Etablierung einer Erlebnisgastronomie anstelle des früheren "Mühlengeists".