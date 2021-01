Balingen 32 Corona-Patienten in Klinik

Derweil ist der Inzidenzwert erneut leicht zurückgegangen: Er lag am Freitag bei 147,9 (Donnerstag: 160,5; Mittwoch: 182,2).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Freitag 32 Patienten mit gesicherter Diagnose in Behandlung, das sind zwei mehr als am Donnerstag. Weiterhin neun Menschen liegen wegen der Lungenkrankheit Covid-19 auf der Intensivstation, vier davon und damit einer weniger als am Donnerstag müssen beatmet werden.