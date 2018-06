Balingen 300 gestohlene Schlüssel geben Polizei Rätsel auf

Balingen - Mehr als 300 gestohlene Schlüssel und eine ungewöhnliche Botschaft geben der Polizei in Balingen Rätsel auf. Unbekannte waren am Wochenende dort durchs Fenster in ein Geschäft eingebrochen und hatten neben fünf Euro Bargeld mehr als 300 Schlüssel aus zwei Schlüsselkästen entwendet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.