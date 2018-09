Balingen 16 Tropentage auf der Zollernalb

Balingen-Heselwangen (jet). Diese Beurteilung wurde auch an der Wetterstation in Balingen-Heselwangen bestätigt. In den drei Sommermonaten kamen 57 Sommer- und 16 Tropentage zusammen. 793,9 Sonnenstunden wurden gezählt, fast 100 mehr als im Durchschnitt. Der wärmste Tag des Jahres 2018 war der 31. Juli mit 34,5 Grad.

Zudem war der Sommer 2018 mit durchschnittlich 19,3 Grad um 2,3 Grad zu warm und mit nur 212,1 Litern pro Quadratmeter gegenüber durchschnittlich 277,2 Litern zu trocken.

Den fehlenden Regen seit Februar holte auch der August nicht auf: Die Monatsniederschlagsumme von 50,3 Litern sind nur 60 Prozent des Durchschnittswerts von 84,8 Litern. In der Gesamtbilanz des Jahres fehlen immer noch 121,2 Liter pro Quadratmeter.