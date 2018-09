Balingen 120 Veranstaltungen, drei Ausstellungen – volles Paket

Opernfreunde kommen am 17. Oktober bei "Macbeth" von Giuseppe Verdi auf ihre Kosten. Jutta Speidel tritt am 31. Oktober in der Komödie "Sommerabend" auf, die in der Region bekannten Musical-Darstellerinnen Melanie Gebhard und Beatrix Reiterer mit "Musicalladies & Friends" am 17. November. Fans der Blasmusik können sich das Konzert mit Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten am 18. November vormerken. "Ich bleib dann mal jung" verspricht Sissi Perlinger bei ihrem Gastspiel am 22. November. Schnell ausverkauft ist laut Klein die Silvesterparty mit der Band "Südlich von Stuttgart", zwei Berliner Artisten und Moderator Helge Thun.