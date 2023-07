Leitungswasser in der Gemeinde Willstätt muss abgekocht werden. Darüber informiert die Verwaltung am Montag. Grund sind Verunreinigungen durch „coliforme Keime und Enterokokken“.

Betroffen ist das Wasser zum Trinken, Kochen und Zähneputzen in allen Ortsteilen. „Bei der regelmäßigen Probeentnahme durch das Willstätter Wasserwerk wurde eine Verunreinigung des Trinkwassers durch coliforme Keime und Enterokokken festgestellt“, heißt es in der Mitteilung.

In enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sei vorsichtshalber ein Abkochgebot erlassen. Am Montag werden weitere Nachproben im Wassernetz gezogen. Eine Chlorung des Trinkwassers ist bis zur Vorlage der Untersuchungsergebnisse vorerst nicht notwendig. Das möglicherweise kontaminierte Wasser könne weiter für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen genutzt werden, so die Mitteilung.

Die Gemeinde werde sofort darüber informieren, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist.