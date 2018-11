Baiersbronn Zeit zum Träumen und Abschalten

Ba iersbronn. Die Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen laut Ankündigung mit klang- und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der klingenden Bergweihnacht und versprechen ein Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten.

Barfuß aufzutreten, ist nach wie vor das Markenzeichen der "Schäfer". Dahinter steht ein guter Grund, wie Oberhirte Uwe Erhardt immer wieder erklärt: "Wir laufen barfuß, damit wir nie die Bodenhaftung verlieren." Ihren ersten Fernsehauftritt hatte die Gruppe bei Wim Thoelke und seiner legendären Show "Der Große Preis". Mittlerweile sind sie aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Siege bei sämtlichen Fernsehshows und die Goldene Stimmgabel bestätigen die fröhliche und positive Art, wie sie Heimat präsentieren und interpretieren. Mit ihrer aktuellen CD "Wenn ein Schäfer Hochzeit macht" feiern die Schäfer Uwe, Michael, Bianca und Carla auch jetzt wieder Erfolge, wie der Veranstalter mitteilt. Liane zählt zu den populärsten Schlagerstars aus Baden-Württemberg. Die mehrmalige Siegerin der SWR 4-Hitparade war nominiert für den Grand-Prix der Volksmusik und den MDR-Herbert-Roth-Preis: Zudem wurde sie als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Bekannt ist die Sängerin auch aus der ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags". Die temperamentvolle Blondine zeigt sich mal poppig, mal romantisch, und wird von ihren Fans als "Sonnenschein des deutschen Schlagers" bezeichnet.

Reiner Kirsten stand als Mitglied der "Schwarzwaldfamilie Jäkle" bereits mit sechs Jahren auf der Bühne. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik mit den Titeln "Der Schäfer von Monte Castello", "Wir leben, wir lieben" und "Da war Musik in allen Herzen" gehören zu den Höhepunkten der Karriere des Sunnyboys aus dem Schwarzwald. Mit Liane hat er dieses Jahr ein Duettalbum unter dem Motto "Schlagererinnerungen" aufgenommen. Die alten Schlagerhits belegten bei SWR 4 wochenlang den ersten Platz und kamen in der Jahreswertung auf den zweiten Platz.