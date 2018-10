Baiersbronn Wassermangel hat Folgen

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Lieb, die Sanierung der Eislaufhalle laufe gut. "Der Umbau ist soweit fertig, aber durch die Verschiebung der Eröffnung um zwei Wochen kann nun alles auch entspannter fertiggestellt werden", sagte Lieb. Einige Restarbeiten würden noch ausgeführt und müssten in rund zwei Wochen abgeschlossen sein. "Lediglich der Behindertenlift muss noch geliefert werden und wird wohl erst Ende November eingebaut werden können." Dies habe aber keine Auswirkungen auf den Betrieb. Insgesamt ist der Umbau laut Lieb sehr gelungen. "Für die Technik gibt es im Moment keine einfache Lösung. Man muss auf Niederschlag hoffen. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir an die Anlagentechnik ran, das ist ein mächtiger Aufwand", so der technische Betriebsleiter. Im Moment liege der Durchfluss in der Murg bei 450 Litern pro Sekunde. Bei 600 Litern, also bei rund einem Drittel mehr, könnte man die Anlagen der Eishalle versorgen.