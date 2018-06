Baiersbronn Vorfreude und findige Ideen

Baiersbronn. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) arbeitet gemeinsam mit der Baiersbronn Touristik daran, die insgesamt zweijährige Bauzeit erfolgreich zu überbrücken und durch verschiedene Aktionen die Kunden und Gäste anzuziehen. "Wir sind überglücklich, dass jetzt was passiert", betont HGV-Vorsitzender Holger Wessinger. Man warte seit Jahrzehnten darauf und habe dafür gekämpft, das Erscheinungsbild des Unterdorfs attraktiver zu gestalten. Nun tue sich etwas. "Die negativen Konsequenzen werden wir tragen müssen, doch ein ›Weiter so‹ wäre in keinem Fall gegangen", sagt Wessinger. Geplant seien unter anderem Baustellenpartys und Stammtische, die man gemeinsam mit der Baiersbronn Touristik veranstalten wolle. "Wir sind aber auch immer offen für neue Ideen, hier kann jeder an uns herantreten", betont der HGV-Vorsitzende.

Insgesamt müsse man sehen, wie sich die Situation während der Baustellenphase entwickle, spezielle Werbemaßnahmen oder individuell Aktionen würden sicher auch umgesetzt werden. Ähnlich wie die Parfümerie Hinker, die jeden Freitag und Samstag ein Baustellenfrühstück anbietet, würden sicher auch andere Geschäftsleute und Gastronomen mit Ideen reagieren. "Wir müssen abwarten, was passiert. Erfreut sind wir, dass der letzte verkaufsoffene Sonntag sehr erfolgreich war, daher wird es definitiv noch einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag in Baiersbronn dieses Jahr geben", verspricht Wessinger. Er soll am Wochenende der Baiersbronn Classic im September stattfinden. Diesmal ist der Start und das Ziel zwar in Obertal, trotzdem werden die Baiersbronner Geschäfte öffnen, um das 40-jährige Bestehen des Handels- und Gewerbevereins zu feiern. Wie genau die Jubiläumsfeier aussehen soll, wird noch beraten.

Neben dem Jubiläum wird im HGV gerade das Thema Weihnachtsbeleuchtung beraten, hier wolle man mitentscheiden und sich einbringen, schon um ein einheitliches Bild zu bekommen, betont Wessinger.