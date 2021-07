2 Die Absolventen des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums.Fotos: Axel Klisch Foto: Schwarzwälder Bote

Abitur: Absolventen feiern in Schwarzwaldhalle / 14 Preisträger / Regeln sind lockerer als im Vorjahr

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,1 haben die 32 Prüflinge des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums das Abitur gemeistert. Viermal gab es die Traumnote 1,0.

Baiersbronn. 14 Abiturienten erhielten einen Preis, ihr Notendurchschnitt war 1,9 und besser, vier ein Lob, ihr Schnitt lag zwischen zwei und 2,2, teilt die Schule mit. "Ihr habt trotz Corona, Fernlernunterricht und der Sorge vor Ansteckung und Quarantäne eine tolle Leistung gezeigt", sagte Schulleiter Marco Finkbeiner den Abiturienten.

Pandemiebedingt wurden Teile der zweijährigen Kursstufe in den Onlineunterricht verlagert. Durch den zügigen und unkomplizierten Wechsel auf den Fernlernunterricht sei eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen möglich gewesen, so die Schule.

"Mit Hilfe von vielen Seiten ist es gelungen, Schule trotz Corona zu organisieren", sagte Finkbeiner. Dafür danke er Eltern, Kollegium und Gemeinde, vor allem aber auch dem stellvertretenden Schulleiter Thorsten Heß und der Schulsekretärin Sabine Auer, die eine Hauptlast der Organisation stemmten.

Eloquent führten an diesem Abend in der Schwarzwaldhalle Katharina Möhrle und Louis Graumann durch das Programm. Die Rahmenbedingungen waren im Vergleich zum Vorjahr, als strikteste Vorgaben galten, lockerer: Jeder Abiturient konnte vier Gäste mitbringen. Und trotz Mindestabstand und Maskenpflicht, sei die ausgelassene Stimmung der Schulabgänger deutlich spürbar gewesen, so die Schule. Neben einem Medley wurde eine Diashow präsentiert, die die Schüler unter anderem bei Ausflügen in jüngeren Jahren zeigte.

Lob für Engagement von Louis Graumann

Die Freude, es gemeinsam durch die herausfordernde Zeit geschafft zu haben, war den Tutorenreden von Christiane Junker und Simon Gerstner ebenso anzumerken wie den Dankesworten der Schüler an ihre Lehrer und der Ansprache im Namen der Eltern von Julietta Gildhoff.

"Ihr könnt stolz auf das sein, was ihr geschafft habt", sagte Bürgermeister Michael Ruf. Er ermutigte die Schüler, entschlossen ihren eigenen Weg zu gehen.

Mutig sein, aus den schwierigen Erfahrungen lernen – das war auch die Botschaft von Bernd Philippsen, der im Namen der Kreissparkasse Freudenstadt den Fremdsprachenpreis an die mit zahlreichen Preisen dekorierte Catherina Cosima Jäger überreichte. Als Scheffel-Preisträgerin blickte sie in ihrer Rede auf witzig-nachdenkliche Weise auf die vergangenen zwei Jahre Kursstufe und die Schulzeit zurück. "Das Abitur sind die Menschen, es sind Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Freunde, und es ist die gemeinsam verbrachte Zeit, mit all ihren Hoch- und Tiefpunkten, die man erlebt", fasste Jäger ihre Erfahrungen zusammen. Viel Lob gab es für das große Engagement und die unermüdliche Hilfsbereitschaft des Abiturienten Louis Graumann, der von Stefan Braun den Sozialpreis des Fördervereins des Gymnasiums entgegennahm.

Gewählt wird der Preisträger von den Absolventen selbst, die so ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen. Insgesamt wurden zahlreiche Preise von verschiedener Stelle überreicht.

J2a (Tutorin Christiane Junker): Jan Ole Braun, Justin Finkbeiner, Marco Frey, Per Gildhoff, Anna Harzer (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Finja Klumpp, Tobias Koch, Jakob Ostermann (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Daniel Platz, Jonathan Reu (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Ferdinand Schleeh (Alfred-Maul-Gedächtnismedaille), Lukas Stoll (Ferry-Porsche-Preis; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Nikita Strokatov, Nico Winterhalder, Sina Wurster, Fabienne Zifle (Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung; Schulpreis Ökonomie; VfS-Abiturpreis) und Moritz Züfle.

J2b (Tutor Simon Gerstner): Clara Braun, Maxima Buchmann, Karl Dryden, Mia Henriette Frey, Sanja Frey, Leah Fuchs (Bischof-Sproll-Preis), Marcus Gaiser, Louis Graumann (Sozialpreis des Fördervereins), Anika Heide, Catherina Cosima Jäger (Preis der Gemeinde; Scheffel-Preis; Fremdsprachenpreis der Kreissparkasse Freudenstadt), Michelle Kaul, Katharina Möhrle (Preis des Vereins Deutsche Sprache; Paul-Schempp-Preis), Bianca-Elena Moise, Rosa Parlak und Sophie Züfle.