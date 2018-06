Baiersbronn Unfall: Biker überschlägt sich auf B 500

Der 48-Jährige fuhr mit seiner Suzuki gegen 16.40 Uhr in Richtung Ruhestein. Kurz vor dem Parkplatz Vogelskopf verlor er in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Laut Polizei überschlug er sich und blieb auf dem Parkplatz am Skilift Vogelskopf liegen. Bei dem Sturz zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Der Mann war kurrzeitig nicht bei Bewußtsein.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Ortenauklinik geflogen. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.