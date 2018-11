Baiersbronn Traube Tonbach: Erfolg für Torsten Michel

Eigentlich sollte die Ausgabe 2019 des renommierten Restaurantführers erst am Montag veröffentlich werden. Allerdings gab es eine Panne: Die ersten Exemplare der Feinschmecker-Bibel seien aus Versehen bereits am Freitag an Buchhändler ausgeliefert worden.

1000 Restaurants in Deutschland haben die Tester besucht und bewertet. Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) ist wiederum dick vertreten in den Spitzenkategorien. Vor allem in einem Haus dürfte die neue Ausgabe Genugtuung auslösen: in der "Traube Tonbach". Zum zweiten Mal in Folge verteidigte Michel (40), Nachfolger als Küchenchef in der "Traube", mit seiner Mannschaft die Spitzenbewertung seines Vorgängers, Harald Wohlfahrt. 19,5 von 20 möglichen Punkten gaben ihm die Kritiker. Nur acht Köchen in Deutschland wurde dieses Ergebnis zuerkennt, "Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das Ergebnis vom vorigen Jahr bestätigt", kommentierte Michel. Sein Team habe in diesem Jahr "konzentrierte und gute Arbeit" geleistet. Gault & Millau sei ein Reiseführer fürs nächste Jahr und damit "ein Versprechen" an die Gäste, die 2019 in die "Traube Tonbach" kämen. "Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die da kommen", so Michel.

Seine Spitzenposition verteidigte außerdem Claus-Peter Lumpp, Küchenchef im Restaurant Bareiss in Baiersbronn. Erneut gaben ihm die Tester von Gault&Millau 19 Punkte. Jörg Sackmann vom Restaurant Schlossberg in Baiersbronn-Schwarzenberg hält seine 17 Punkte, ebenso "Berlin’s Krone" in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) und das Restaurant Ammolite im Europapark in Rust (Ortenaukreis).