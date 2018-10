Baiersbronn. Die Neue Studiobühne war unterwegs bei einer Wanderung an den Sankenbachsee. Unter der Führung von Christel Göntgen von Schwarzwald-Blicke startete die Gruppe am Hirschgehege, wo Besonderheiten der Hirsche angesprochen wurden. Unterwegs lenkte Göntgen die Aufmerksamkeit der Wanderer auf die kleinen Dinge am Rande und vermittelte viel Wissenswertes. Thema waren auch neue Erkenntnisse über die Kommunikation der Bäume und Pflanzen untereinander. Im Anschluss stärkten sich die Wanderer auf dem Rosenplatz.