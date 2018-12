Baiersbronn Stimmige Show lädt zum Träumen ein

Baiersbronn. Schon als Moderator Vogt die Showbühne betrat, sprang der Funke über. "Servus Baiersbronn" hieß es dann, als die Gruppe "Die Schäfer" barfuß und in Schäfertracht aus dem 15. Jahrhundert die Bühne betrat. Die Kultgruppe aus Bretten steht für Natürlichkeit und Verbundenheit mit der Heimat. Uwe Erhardt lobte die wunderbare Bühne der Schwarzwaldhalle – schönes warmes Holz und keine Spreißel drin. Dann legten die "Schäfer" so richtig los und zelebrierten einige ihrer größten Hits. Die Liebe zur Freiheit brachte der Titel "Heute hier, morgen dort, überall daheim" zum Ausdruck. "Lustig ist das Zigeunerleben" sang das Publikum kraftvoll mit. Den Stillen Helden danken die "Schäfer" mit dem Titel "Die Geschichte vom Blumenmädchen".

Als "Sonnenschein des deutschen Schlagers" kündigte Vogt Sängerin Liane an. In einem Abendkleid kam die aus dem Odenwald stammende Interpretin auf die Bühne. Romantisch war ihr Titel "Verliebtes Herz gesucht". "Lass die Sterne am Himmel heute Nacht" kam ebenso gut an wie das Schlagermedley aus ihrem ersten Album. "Hör immer auf dein Herz", gab die Sängerin, für die es viel Beifall gab, den Rat ihrer Großmutter weiter.

Viele Lacher erntete Hansy Vogt als Bauchredner mit seinem frechen Hasen, und der Stimmungspegel stieg derweil weiter an.