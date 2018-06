Baiersbronn Spende für Bergwacht

Aufgrund der weitgehend privaten Finanzierung der persönlichen Schutzausstattung und des Rettungsequipments der ehrenamtlichen Bergretter sei den Jugendlichen die Unterstützung dieser Hilfsorganisation ein besonderes Anliegen gewesen, so die Bergwacht. Die professionelle Hilfe sei ein wichtiger Aspekt, auch mit Blick auf den Bevölkerungsschutz, hieß es von Seiten der Bauwagen-Vertreter. Das Geld wurde durch die Mitwirkung am Weihnachtsdörfle in Baiersbronn sowie an der Buhlbachbeleuchtung erwirtschaftet. Für das Geld sollen Funkgeräte bezahlt werden, deren Beschaffung vorgeschrieben sei. Die Bergwacht hatte zuvor noch eine weitere Spende bekommen: 400 Euro kamen von Vertretern des Baiersbronner "Räumles".