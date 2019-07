Baiersbronn Seltene Wildkatze streift durch Nationalpark

Erstmals ist im Großschutzgebiet eine der seltenen Europäischen Wildkatzen in eine Fotofalle getappt. Entstanden ist die Aufnahme im Gebiet Wilder See. "Wir hatten schon vor einigen Jahren mal Hinweise bekommen, dass Wildkatzen bei uns unterwegs sein könnten, aber es gab nie einen sicheren Beweis. Wir freuen uns sehr, dass dieser nun geglückt ist", wird Raffael Kratzer in einer Pressemitteilung des Nationalparks zitiert. Kratzer ist zuständig für das Wildtier- und Fotofallenmonitoring im Schutzgebiet.

Ganz neu ist der Schnappschuss allerdings nicht. Die Aufnahme entstand bereits am 21. März. Da die Fotofallen teils in unwegsamem Gelände platziert werden, werden die Chips nur alle paar Monate ausgelesen.

Die Aufnahme der Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) ist für das Team des Parks ein echter Glücksfall. Die Tiere gelten als extrem scheu, sind meist nur in der Dämmerung oder bei Nacht unterwegs und suchen Deckung im Unterholz.