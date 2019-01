Baiersbronn Sanierte Eislaufhalle kommt gut an

"Es ist toll, und der Betrieb in der Eishalle ist super angelaufen. In den Ferien waren es meist 500 Leute über den Tag verteilt, die viel Spaß beim Eislaufen hier in Baiersbronn hatten", erzählt Eismeisterin Tanja Bierig. Nicht nur der alltägliche Eisbahnbetrieb ist gut besucht. Auch die erste Eisdisco war ein voller Erfolg. Rund 500 Gäste kamen am Discoabend in die Halle, um bei flottem Sound und mit der passenden Beleuchtung einige Stunden auf dem Eis zu verbringen. "Es hatten sich lange Schlangen gebildet. Ich bin mit dem Kassieren kaum nachgekommen", so Tanja Bierig.

Die DJs Hansi und Domi legten auf, und auf dem Eis herrschte beste Stimmung. "Die Leute sind auch sonst von der neuen Soundanlage begeistert. Die Durchsagen werden nun viel besser verstanden", sagt Bierig.

Videoüberwachung als großer Vorteil