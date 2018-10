Baiersbronn Rund 300 Läufer bei Cross-Trail-Lauf

Angefeuert von vielen Zuschauern, siegten Jael Rothfuss (1:35 Min.) und Finja Theurer (1:30 Min.) in der Bambini-Klasse über 500 Meter. Marie-Claire Seid (3:00 Min.) und Max Huber (2:57 Min.) gewannen über 1000 Meter bei den Kids I. Bei den jüngeren Startern in der Klasse Kids II siegten Lisa Marie Schaber (3:18 Min.) und Benjamin Haid (3:04 Min.). In der Jugendklasse über die Strecke von 1,5 Kilometern gewannen Lea Burkhardt (4:48 Min.) und Daniel Rothfuss (5:04 Min.).

Die Hauptläufe über die 20-, 14- und 6-Kilometer-Distanzen starteten in Zehn-Minuten-Abständen. Nach und nach füllte sich der Start-Ziel-Bereich mit den Teilnehmern. Wie schon im Vorjahr machten sich Einzelstarter und Teams auf die Strecken, die Zweier- und Viererteams hatten die Wahl zwischen der 6- und der 14-Kilometer-Distanz. Eine Herausforderung war die Langstrecke über 20 Kilometer, die nur wenige Frauen und einige erfahrene Crossläufer in Angriff nahmen.

Über die Langstrecke stand am Ende Claudia Wollfahrt mit einer Zeit von 1:43 Std. ganz oben auf dem Treppchen, bei den Herren siegte Jochen Brechenmacher (1:23 Std.). Über die 14 Kilometer siegte bei den Frauen Britta Müller (1:13 Std.), der Sieg auf der Mittelstrecke bei den Herren ging an ihren Namensvetter Nathan Müller (1:02 Std.).

Deutlich größer war das Teilnehmerfeld über die Kurzstrecke von sechs Kilometern, hier waren auch viele Mannschaften am Start. Die Einzeltitel gingen an Jutta Möhrle (31:19 Min.) und an Benjamin Merckel (23:46 Min.).

Obst und Getränke

Angefeuert von den vielen gut organisierten Streckenposten – meist Mitglieder der Lauffreunde, die für das Gelingen der Veranstaltung selbst auf einen Start verzichtet hatten – schlugen sich die Hobbyläufer bestens. Verpflegungsstände mit Obst und Getränken rundeten die gute Versorgung entlang der Strecke ab.

"Anspruchsvoll", "top organisiert", "eine tolle Veranstaltung", äußerten sich die Teilnehmer hinterher voller Lob. Tourismusdirektor Patrick Schreib hatte die Moderation übernommen. Begeistert zählte er die Sekunden bis zum Start jeder Gruppe mit. Das Team vom SV Baiersbronn sorgte für eine professionelle Zeitmessung und Auswertung der Wettkämpfe. Auch Ehrenamtliche des Roten Kreuzes standen vorsorglich bereit. Von Seiten der Veranstalter ging ein besonderer Dank an die Sponsoren, die die Veranstaltung unterstützt hatten, sowie an Firmen und Schulen, die mit ihren Mannschaften die Laufwettbewerbe bereichert hatten.