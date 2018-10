Baiersbronn (mb). Bereits 2016 hatte der Gemeinderat Baiesbronn eine neue Ehrenordnung beschlossen und entschieden, eine Ehrenmedaille für verdiente Personen einzuführen. Einstimmig entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den von der Verwaltung für die Medaille vorgeschlagenen Entwurf. In Zusammenarbeit mit Annette Pojtinger von der Baiersbronn Touristik und der Firma Fritz Reu GmbH & Co. wurde eine Medaille aus Holz und Metall entworfen. "Eins zu eins war der Entwurf der Verwaltung technisch leider nicht umsetzbar", teilte die Verwaltung mit. Bei einer Anschaffung von sechs Medaillen würden Kosten in Höhe von 3800 Euro brutto bei einer Ausführung in Silber entstehen, bei einer Ausführung in Messing Kosten in Höhe von 2900 Euro. Namen und Jahreszahl können nachgraviert werden.