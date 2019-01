Baiersbronn Prognosen für 2019 fallen positiv aus

Bei der Feier mit Mitarbeitern und deren Partnern im evangelischen Gemeindehaus in Klosterreichenbach blickte Geschäftsführer Ernst Kallfass auf ein Jahr mit sehr guter Auslastung zurück. Dementsprechend positiv fiel auch seine Prognose für das kommende Jahr aus.

2019 feiert das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen. Die Firma wurde 1949 in Klosterreichenbach gegründet und hat seit 1992 ein Zweigwerk in Wernigerode. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen zurzeit 110 Mitarbeiter.

Ein Konzert unter dem Motto "Times are changing", ein Rückblick auf die 68er, ist für Sonntag, 10. Februar, in der Produktionshalle in Klosterreichenbach geplant. Außerdem will sich das Unternehmen bei einem Tag der offenen Tür präsentieren, der voraussichtlich im Herbst stattfindet, und plant die Teilnahme bei der Ligna, einer Fachmesse zum Thema Holzverarbeitung und Holzbearbeitung in Hannover im Mai.