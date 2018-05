Baiersbronn Pop-Stars in Baiersbronn auf der Bühne

Baiersbronn. Mit der Hit-Single "Echt" begann vor fünf Jahren die Erfolgsgeschichte von Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg. Unter dem Namen Glasperlenspiel stürmte das Duo mit seinem außergewöhnlichen Elektropop die Charts. 2015 folgte laut Pressemitteilung der Baierbronn Touristik mit dem Album "Tag X" der nächste Entwicklungsschritt: "Weil wir mit einer kompletten Band auftreten, haben wir viel an unserem Sound herumgebastelt", werden Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg zitiert. Herausgekommen ist eine Symbiose aus Elektro-Elementen und vielen Live-Einflüssen.

Am 20. April ist das neue Studio-Album "Licht & Schatten" erschienen, das die beiden Künstler als Headliner beim Open Air in Baiersbronn samt neuer Live-Show präsentieren. Die erste Single "Royals & Kings" ist bereits im März ausgekoppelt worden. Der zweite Shooting-Star des Abends kommt aus der Schweiz. 2008 schoss Stefanie Heinzmann mit dem Album "Masterplan" wie ein Komet an den Musikhimmel. Heute zählt die Pop- und Soulsängerin zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der europäischen Musiklandschaft. Auch sie hat 2015 ihrer Karriere mit dem Song "In The End" einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. In Baiersbronn dürfen sich die Besucher auf eine mitreißende Live-Performance freuen, so die Baiersbronn Touristik. Denn, so ein Zitat der Künstlerin: "Das Größte für mich ist, wenn ich auf der Bühne stehe".

Karten sind noch bis zum Veranstaltungstag im Vorverkauf erhältlich. Der Festplatz Aue in Baiersbronn öffnet am Samstag, 9. Juni, um 17 Uhr. Ab 19 Uhr legt ein DJ von Radio Regenbogen auf, um 20 Uhr startet Stefanie Heinzmann, gegen 22 Uhr folgt Glasperlenspiel. Danach legt nochmals bis 1 Uhr der DJ auf.