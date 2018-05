Baiersbronn Pfingstfest mit jeder Menge Musik

Baiersbronn-Klosterreichenbach. "Ein Sonntag voller Blasmusik" – unter diesem Motto feiern die Murgtalmusikanten aus Baiersbronn am Pfingstsonntag ab 11 Uhr ihr musikalisches Pfingstfest in den Kuranlagen in Klosterreichenbach. Mit dem Fassanstich eröffnet Ortsvorsteher Karlheinz Nestle das Fest. Als erste Kapelle unterhält der Musikverein Bermersbach die Gäste für etwa zwei Stunden. Ab etwa 14 Uhr wird die Neckar-Musik-Band aus Rottenburg für Stimmung sorgen. Für die jungen Gäste steht Kinderschminken mit Alicia auf dem Programm. Zum Abschluss spielt der Musikverein aus Langenbrand von 16 bis 18 Uhr. Bei unsicherer oder schlechter Wetterlage findet das Fest in der Reichenbachhalle statt. Es wird auch bewirtet – mit Deftigem sowie am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.Murgtalmusikanten.de/Veranstaltungen.