Beim dem Baiersbronn Open Air am Samstag, 22. Juni, wollen Michael Schulte und Kamrad mit frischen Beats, echten Gefühlen und mitreißenden Shows die Fans zum Tanzen und Träumen bringen, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.

Seit nunmehr acht Jahren lockt das Baiersbronn Open Air regelmäßig namhafte Künstler in den Schwarzwald. Die diesjährigen Konzerte stehen dabei ganz im Zeichen junger, dynamischer Musik, so die Baiersbronn Touristik.

Die Haupt-Acts, die deutschen Popstars Michael Schulte und Kamrad, mit ganzem Namen Tim Kamrad, haben für das Open Air sowohl beliebte Hits als auch neue Songs im Gepäck. Der Startschuss für den Kartenvorverkauf fällt an diesem Donnerstag, 15. Februar. Veranstalter ist die Baiersbronn Touristik in Kooperation mit Radio Regenbogen.

Durchbruch im Jahr 2018

Seit seinem Durchbruch beim Eurovision Song Contest 2018 kann Michael Schulte auf sechs erfolgreiche Studioalben, acht Top-Ten-Radio-Singles in Folge und weit über eine Milliarde Streams seiner Songs zurückblicken. Er steht laut der Mitteilung für emotionale Tiefe mit beeindruckender Stimmgewalt.

Der 33-Jährige aus Eckernförde in Schleswig-Holstein spreche eine klare Sprache, die junge Menschen auf einer persönlichen Ebene erreiche. Bestes Beispiel sei sein aktuelles Album „Remember Me“, eine perfekte Balance aus gefühlvollen Songs und kraftvollen, eingängigen Melodien. Mühelos schaffe er den Spagat zwischen elektronischer Tanzmusik und Balladen. Ins Ohr und unter die Haut gehe vor allem der nachdenkliche Titeltrack „Remember Me“.

Auch Gute-Laune-Stücke

Aber Schulte präsentiert auch echte Gute-Laune-Dancenummern. Sein Auftritt beim Baiersbronn Open Air werde nicht nur mitreißen, sondern auch nachhaltig bewegen, verspricht die Baiersbronn Touristik. Die Performance glänze mit Energie und Intensität.

Kamrad, das junge Ausnahmetalent aus Nordrhein-Westfalen, bringe eine Welle frischer, dynamischer Popmusik nach Baiersbronn, heißt es weiter. Sein Erfolgsrezept sei ein energiegeladener Mix aus mitreißenden Melodien und aussagekräftigen Texten, der vor allem das junge Publikum im Sturm erobere.

Aus dem echten Leben

Mit Tracks wie „I Believe“ und „Feel Alive“ erzähle der 26-Jährige aus dem echten Leben und treffe bei jungen Leuten ins Schwarze. Mit dieser Mischung katapultierte er sich schnell in den Fokus der deutschen Poplandschaft. Doch nicht nur im Radio findet sein Sound Anklang, sondern vor allem auf der Social-Media-Plattform TikTok, wo er seine Musik in humorvollen Clips präsentiert, die bereits über 50 Millionen Mal angeklickt wurden. Sein Auftritt beim Baiersbronn Open Air verspreche eine explosive Show voller musikalischer Überraschungen.

Warm-up mit DJ

Das Baiersbronn Open Air beginnt am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr mit dem Einlass in die Konzertarena auf dem Festplatz Aue. Ab 19 Uhr startet dann das Warm-up mit DJ Daniel. Um 20 Uhr holt Moderatorin Cristina Klee gemeinsam mit Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf Kamrad auf die Bühne. Gegen 22 Uhr beginnt die Show von Michael Schulte. Von 23.30 bis 1 Uhr sorgt dann noch einmal DJ Daniel für Unterhaltung. Neben der Musik bieten die örtlichen Vereine wie das Trachtenblasorchester, Harmonika Spielring, Narrenzunft und der Sportverein sowie die Feuerwehr Baiersbronn und der Musikverein Röt-Schönegründ ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.

Der Vorverkauf für das Baiersbronn Open-Air beginnt an diesem Donnerstag. Die Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz sowie allen Zweigstellen und im Wander-Informationszentrum Baiersbronn sowie beim Schwarzwälder Bote Ticketservice unter www.schwabo.de/tickets. Mehr Informationen zum Open Air gibt es unter www.baiersbronn.de/open-air.