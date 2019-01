Baiersbronn Namen nicht immer schmeichelhaft

In Deutschland gebe es 850 661 verschiedene Familiennamen, hinzu kämen noch 245 333 Doppelnamen. "Über jeden auch nur eine Minute zu referieren, könnte bis mindestens ins Jahr 2020 reichen", stellte er lächelnd fest, um sich dann aber auf die in der Gegend verbreiteten Namen zu fokussieren.

Dass Namen aus Dialekten stammen und sich im norddeutschen anders etablierten als im süddeutschen Raum, verdeutlichte Kunze an Beispielen. So ist der in Schweden verbreitete Namen Jakobson (also Sohn von…) in Nordrhein-Westfallen als Jakobs und in Bayern nur noch als Jakob verbreitet. Dass die Menschen relativ sesshaft sind, belegte Kartenmaterial, das Kunze zeigte. Große und kleine Punkte auf zahlreichen Deutschlandkarten zeigten die Verbreitung der einzelnen Namen, die aufgrund von Telefoneintragungen eruiert wurden. Zog einer in den Nachbarort, heiratete dort und gab hier seinen Namen weiter, so sprach man von der sogenannten "Kirmesdistanz".

Ruf ist ein halber Rudolf

Zahlreiche Namen sind nur noch die Hälfte von dem, was sie ursprünglich waren, nämlich ein Teil eines Vornamens. So ist beispielsweise Ruf oder Ruoff ein halber Rudolf, während Nübel auf die Nibelungen zurückgeht, und Braun ist die Hälfte von Brunhard. Im Schwäbischen wird an den Namen gerne die Verniedlichung mit einem -le angehängt, und endet der Name auf "mann", so kommt er aus dem Westen. Am interessantesten fand Kunze den Namen Bareiss, der darauf schließen lasse, dass die Person in Paris gewesen sein muss. Am häufigsten jedoch wurden Berufe als Namen gewählt, wie der an Platz eins in Deutschland rangierende Müller, gefolgt von Schmidt, Schneider, Fischer und Meyer. Bei den am meisten verbreiteten Namen rangiert erst an der 14. Stelle mit dem Namen Klein kein Beruf. Selbst nach so langer Zeit lässt sich noch über die Herkunft der Vorfahren über den Namen eine Aussage treffen, da die Menschen damals meist zunft- oder standesgemäß heirateten und das Erbgut so in doppelter Form weitertransportiert wurde.

Kunze lüftete auch noch das Geheimnis vom sogenannten "Meyer-Loch", einem Bereich in der Mitte von Deutschland, wo der im Norden verbreitete Name Meyer oder die im Süden verwendete Form Mayer nicht vorkommt, weil hier Hof(f)mann angesiedelt ist. Dass Kraußhaar für lockiges Haar oder Rothfuchs für rotes Haar steht, erfuhren die begeisterten Zuhörer ebenfalls und darüber hinaus, dass, wer Finkbeiner heißt, Vorfahren mit dünnen Beinen hatte. Es gab viel zu lachen beim bereichernden Vortrag des Herausgebers des "Deutschen Familienatlas" und Autors des dtv-Atlas "Namenskunde", Konrad Kunze.

Bürgermeister Michael Ruf dankte für die humorvollen Ausführungen, die so manchen Aha-Effekt nach sich zogen und für zahlreiche Lacher im Saal sorgten. Der 90-minütige Vortrag wurde mit viel Beifall bedacht.

Die nächste Veranstaltung der Reihe "Baiersbronner Geschichte(n)", organisiert von Dorothee Kühnel vom Heimat- und Kulturverein, findet am Mittwoch, 20. Februar, ab 19 Uhr im Rosensaal statt. Referent ist Gerhard Maier vom Landesarchiv Baden-Württemberg.