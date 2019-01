Baiersbronn-Mitteltal. Markus Hall aus Mitteltal startet ein neues Musikprojekt. Hall ist sicher noch vielen bekannt, hat er doch Stücke wie "Touch the sky – König David" oder "Noah und die coole Arche" geplant, mit den Akteuren einstudiert und erfolgreich umgesetzt. Für 2019 plant Markus Hall ein neues Musikprojekt – das Liederschatzprojekt. Dabei werden die schönsten Lieder aus der Produktion "Glaube-Liebe-Hoffnung", erschienen im Hänssler-Verlag, zusammen mit einer Liveband, vielen Solisten und einem Projektchor im Herbst 2019 live präsentiert. Die spannende Herausforderung bei diesem Projekt ist, Rock und Pop und alte Kirchenchoräle zusammenzubringen. Alle, die Freude am Singen haben, sind zu einem Informationsabend, der am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Mitteltal beginnt, eingeladen. Weitere Informationen zum Projekt und über Markus Hall gibt es unter www.markushall.de.