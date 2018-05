Baiersbronn Marktag am Montag

Baiersbronn-Klosterreichenbach. In Klostereichenbach steht wieder der Pfingstmontagsmarkt an. Ab 9 Uhr wird der Ort am Pfingstmontag wieder zu einer großen Einkaufsmeile. Die Händler präsentieren auch diesmal eine breite Palette an Produkten. Groß ist auch das Angebot an Speisen und Getränken.