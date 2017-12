Baiersbronn Lebensgefahr: L 401 bleibt vorerst gesperrt

Sogar der Einsatz eines Hubschraubers, der Schnee von den Bäumen pusten soll, wie schon früher geschehen, sei geprüft worden, aber technisch nicht möglich, sagte Geiser. Angesichts dieser Situation habe er sich entschlossen, die Straße zu sperren. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Für die Straße sei das Landratsamt zuständig, für die Bäume allerdings der Nationalpark.

Dass die Sperrung nicht einwandfrei geklappt habe und es zu Beginn wegen nicht ausreichender Beschilderung zu Verwirrungen im Verkehr gekommen war, nehme er auf seine Kappe, sagte Geiser. Jeder andere in seiner Situation hätte die Sperrung ebenfalls beschlossen. Einige Lastwagen hätten deswegen kilometerweit rückwärts fahren müssen, hatte der Baiersbronner SPD-Kreisrat Gerhard Gaiser kritisiert. Das Problem: Die nun gesperrte Strecke ist derzeit als Umleitung für die ebenfalls gesperrte Straßburger Straße in Freudenstadt ausgewiesen. Am Kreisverkehr in Baiersbronn weisen große Schilder die L 401 als Umleitung nach Straßburg, Kniebens und auf den Ruhestein aus. Auch noch, nachdem diese wegen Schneebruchgefahr bereits gesperrt war.

Wer der Umleitung dennoch folgte, fand sich einer Sackgasse wieder, stand plötzlich vor einem massiven Schneehaufen. Wie konnte es dazu kommen? Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, hat die Antwort: Unterschiedliche Behörden haben die Schilder aufgestellt. Die Sperrung der L 401 wegen Schneebruchgefahr kommt vom Landkreis, die Umleitung für die Straßburger Straße vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Und das hätte nach der Sperrung der L 401 reagieren und die Umleitung außer Kraft sezten müssen. Offenbar passierte dies nicht sofort - für die betroffenen Auto- und Lkw-Fahrer ein echter Schildbürgerstreich.