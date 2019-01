Baiersbronn Kobolde im Bergwald

Sperlingskäuze sind die kleinsten Eulen Europas und fühlen sich in struktur- und totholzreichen Wäldern wohl, weshalb sie auch als sogenannte Zeigerarten gelten, heißt es in der Ankündigung. Die Tiere seien insofern auch Botschafter des Nationalparks und profitierten vom Prozessschutz. Dennoch seien sie selten zu beobachten. Der Vortrag bietet Einblicke in das Leben dieser kleinen "Kobolde", die den meisten Menschen verborgen bleiben. Der Einritt kostet fünf Euro. Referent ist Arne Kolb. Eine Anmeldung unter Telefon 07449/ 92 99 84 44 oder per E-Mail an veranstaltung@nlp.bw.de ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am 24. Januar um 13 Uhr.