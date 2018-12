Baiersbronn Kindergarten: Leiterin Bärbel Fritza geht in Ruhestand

Bürgermeister Michael Ruf ging auf die großen Veränderungen in der Kinderbetreuung in den vergangenen 30 Jahren ein. Bärbel Fritza sei eine maßgebliche Stütze und Begleitung für die Kinder im Kindergarten Obertal gewesen. "Sie haben es geschafft, alle Herausforderungen zu meistern und dafür gesorgt, dass der Kindergarten in Obertal der heimelige und behütete Wohlfühlort geblieben ist", sagte Ruf.

Rückblickend die richtige Entscheidung getroffen

Im Namen der Kollegen dankte Ivonne Treffinger für die vielen gemeinsamen Jahre und blickte auf die Vergangenheit zurück. Es habe gute und schlechte Zeiten gegeben. Sogar Entlassungen habe es gegeben, weil zu wenige Kinder nachgekommen waren. "Das Wichtigste für dich war aber immer die Arbeit mit den Kindern", sagte Ivonne Treffinger.

Bärbel Fritza berichtete von ihrer eigenen Kindergartenzeit. "Ich gehe jeden Tag unheimlich gerne zur Arbeit, mit den Kindern etwas machen zu können, ist toll", sagte sie. Mit ihrem Berufsleben verbinde sie viele schöne Erlebnisse und könne rückblickend sagen, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Sie dankte ihrer Familie, Helfern, Kollegen, Eltern und Wegbegleitern.

Zum Abschied hatten die Kindergartenkinder ein fröhliches Lied vorbereitet und überreichten selbst gestaltete Deko-Stangen für den Garten.