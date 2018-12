Baiersbronn Jagd und Naturschutz stehen im Fokus

Horst Medel, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindeverbands und Vorsitzender des Bezirksbeirats Mitteltal, begrüßte zu der Veranstaltung neben Hagel auch Bürgermeister Michael Ruf. Hagel, der Mitglied in den Ausschüssen Inneres, Digitalisierung und Migration sowie Ländlicher Raum und Verbraucherschutz ist, berichtete in seinem Eingangsstatement über die Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung. Bei der Diskussion wurde gefordert, dass die Förderung von Kalkungen in den Wäldern und Jungbestandspflege erhalten bleiben soll. Auch Hagel vertrat die Ansicht, dass die Kalkungen erhalten werden müssen. Zum Thema Totholzanteil in den Wäldern und hinreichender Anteil von Totholz äußerten einige Teilnehmer die Befürchtung, dass dieser zum Nachteil für Privatwaldbesitzer wird.

Dem entgegnete Hagel, dass sich die CDU auch weiterhin für die Belange der Privatwaldbesitzer einsetzen werde. Die Naturschutzstrategie führe zum Verkauf von privaten kleinen Waldbeständen, so Hagel. Darüber hinaus sprach er sich für eine schonende Waldbewirtschaftung aus.

Bei der Ausübung der Jagd gibt es laut Hagel in der Öffentlichkeit ein falsches Bild über die Arbeit der Jäger. Es müsse eine Zusammenarbeit mit Maß und Mitte gesucht werden. Hagel sprach sich für eine Novellierung des Jagdgesetzes aus. In Rotwildgebieten gebe es neue Wildschäden. Die Ersatzpflicht müsse auch hier neu verhandelt werden. Auch die zunehmende Belastung der Jagdreviere durch Wanderer und Radfahrer war Thema. Leider werde es keine Änderung zum Waldbetretungsgesetz geben, so der Generalsekretär.