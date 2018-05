Baiersbronn Im Jubiläumsjahr einiges auf die Beine gestellt

Veranstaltungsleiter Johannes Smeets berichtete von positiven Rückmeldungen nach der Neukonzeption des Märchenfestivals. Die Reduktion der Quantität zugunsten der Qualität habe sich bewährt und entspreche den heutigen Anforderungen des Publikums an derartige Veranstaltungen. Smeets appellierte, das Kulturgut Märchen zu pflegen und das Festival fortzuführen. Kassierer Jochen Veit stellte überrascht fest, dass der Ausflug nicht zu einem Abmangel in der Vereinskasse, sondern zu einem kleinen Gewinn geführt hatte. Er empfahl launig, häufiger Ausflüge zu veranstalten, um den geringen Rückgang des Kassenvermögens wettzumachen. Die Kassenprüfer befanden die Kasse in bester Ordnung. Gemeinderat Karlheinz Nestle, der eine Win-Win-Situation im Verhältnis zwischen Gemeinde und Verein erkannte, führte die Entlastung des Vorstands herbei. Michael Ruf dankte allen Aktiven im Vorder- und Hintergrund.