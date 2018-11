Baiersbronn Im Gemeinderat steht einiges auf der Agenda

Tagesordnungspunkte sind die Machbarkeitsstudie zum Bahnübergang Baiersbronn als Kreisverkehrsplatz, der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Waldheim Pappelweg" (Aufstellungsbeschluss), der Bebauungsplan "Surrbach – zweite Änderung" in Baiersbronn, die Erneuerung der Wehranlage Werk III in Klosterreichenbach, die Vergabe von Aufträgen für die Sanierung und den Umbau des Kämmereigebäudes, ein Grundsatzbeschluss zur Modernisierung und Erneuerung der Fensteranlagen in der Schwarzwaldhalle, das Thema Brücke über die Murg und der mobile Hochwasserschutz (Beschaffung eines mobilen Damms). Weitere Themen sind die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Baiersbronn Touristik für das Jahr 2017, die Änderung der Wasserversorgungssatzung und die Anpassung der Verbrauchs- und Grundgebühren sowie die Änderung der Abwasserwassersatzung und die Anpassung der Zählergebühren.

Etat wird eingebracht

Außerdem steht die Einbringung des Haushaltsplans 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde von 2019 bis 2022 sowie des Wirtschaftsplans 2019 des Eigenbetriebs Baiersbronn Touristik auf der Tagesordnung.