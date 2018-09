Baiersbronn HGV kommt jetzt ins Schwabenalter

Weiter hat der HGV beim gesamten Findungsprozess mitgewirkt und damit das Einzelhandelskonzept für Baiersbronn geprägt. "Diese Strukturen, die aufgestellt wurden, sind für den Einzelhandel sehr wichtig", sagt Georg Klumpp. Ein Zukunftsprojekt sei die richtige Weihnachtsbeleuchtung für den Mutterort. Dabei gehe es auch darum, die Aufenthaltsqualität für Gäste zu verbessern.

Verkaufsoffener Sonntag am 30. September

"Auch in den kommenden Jahren möchten wir uns an der Weiterentwicklung des Orts in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft, der Baiersbronn Touristik und den Ortsgremien stark beteiligen", blickt Holger Wessinger voraus. Auch wenn das Jubiläumsfest verschoben ist – am 30. September findet wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. "Auch der Wunsch nach einem dritten verkaufsoffenen Sonntag taucht immer mal wieder auf, aber unsere Überlegungen gehen da eher in Richtung einer langen Einkaufsnacht", so Wessinger.

Durchweg positiv sehen die Vorsitzenden die Burgunder- Nacht, die wieder in die Ortsmitte geholt wurde. "Auch auf den Schelklewiesen könnten wir uns Veranstaltungen vorstellen, so eine Veranstaltung in der Ortsmitte ist auch eine Anerkennung für unsere Bemühungen", sagt Klumpp.