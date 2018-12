Baiersbronn Großer Einschnitt

Am ersten Sonntag jeden Monats beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr. Dann wird in der Regel das Musikteam dabei sein mit neuen Liedern zum Hören und Mitsingen. Am dritten Sonntag jeden Monats beginnt der Gottesdienst wie bisher um 9.30 Uhr. Der Kirchenchor wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten, anschließend wird Kirchenkaffee angeboten. An allen anderen Sonntagen ist die Röter Gemeinde nach Klosterreichenbach zum Gottesdienst in die Münsterkirche eingeladen.

Notwendig werden diese Änderungen wegen des sogenannten Pfarrplans, so der Kirchengemeinderat. Damit reagiere die württembergische Landeskirche auf den Mangel an Pfarrern und auf die geringer werdende Zahl von Gemeindegliedern.

Die Gesamtkirchengemeinde Klosterreichenbach/Röt beschäftigt sich schon seit über einem Jahr mit der Frage, was geändert werden muss, wenn es wegen des Pfarrplans in Röt keinen Pfarrer beziehungsweise keine Pfarrerin mehr gibt. In Gemeindeversammlungen wurde das Problem diskutiert. Als ein Ergebnis wurden die neuen Gottesdienstzeiten erarbeitet, die der Kirchengemeinderat nun beschlossen hat.