Baiersbronn Für weiße Schuhe geht’s in den Pranger

Nach einem gemütlichen Frühstück gab Vereinsvorsitzender Detlef Feulner gleich einige Neuerungen bekannt. "Die Häsordnung ist uns wichtig. Wer mit weißen Schuhen zum Umzug kommt, kann in Zukunft in den Pranger kommen", so Feulner. Die Mitglieder könnten über die entsprechend "netten Strafen" für Vergehen entscheiden.

"327 Tage ist nun die letzte Fasnet her, das fiel uns unsagbar schwer", so Feulner. Er läutete mit einigen gereimten Worten die Fasnet ein. "Wir sind eine coole, ehrliche und sehr brauchtumsorientierte Gruppe, daher lasst uns auf die Werte besinnen", so der Vorsitzende.

Rund 60 Tage dauert diesmal die fünfte Jahreszeit, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist. Die Waldgeister haben wieder eine Fasnetspuppe mit dem Namen Cordula Grün gebastelt, die am Fastnachtsdienstag verbrannt wird. Mit einem lauten Narri Narro und flotten Sprüchen, die für jedes aktive Mitglied vorbereitet waren, wurden die Masken der Waldgeister vom Staub befreit. Schellenklängen begleiteten die kurze Zeremonie und standen für die die Vorfreude auf die Saison.