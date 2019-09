Baiersbronn/Freudenstadt Brand: Wohnhaus steht in hellen Flammen

Um 13.54 Uhr wurde die Feuerwehr Baiersbronn zum Brand eines Hauses in Friedrichstal in der Straße Jägerloch gerufen. Dass sich das Feuer schnell ausbreitete, wurde auch die Feuerwehrabteilung Mitteltal gerufen. Nachgefordert wurde dann zusätzlich die Feuerwehr Freudenstadt, die mit ihrem Tanklöschfahrzeug sowie dem Atemschutzfahrzeug anrückte.

Durch die Hanglage des Anwesens war die Wasserversorgung schwierig. So musste eine Schlauchleitung von rund 700 Metern Länge vom Angelsee in Friedrichstal zum Brandherd aufgebaut werden, berichtete der Gesamtkommandant der Feuerwehr Baiersbronn, Martin Frey.

Insgesamt waren etwa 60 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Dazu kamen noch das Rote Kreuz mit drei Rettungswagen und einem Notarzt plus weitere zehn ehrenamtliche Einsatzkräfte, berichtete DRK-Einsatzleiter Sebastian Berger. Auch ein Notfallseelsorger und Christoph Gründler mit dem Einsatzfahrzeug der Gründler-Stiftung waren vor Ort. Kreisbrandmeister Frank Jahraus informierte sich ebenfalls. Der Brand war laut Kommandant Frey im Schuppen des Hauses ausgebrochen und griff schnell auf das Wohnhaus über, in dem fünf Personen lebte. Diese konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Mit einem Außenangriff konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz war dabei die Drehleiter mit einem Wenderohr.