Baiersbronn Engagierter Lehrer mit viel Liebe zur Kultur

Hermann Schuler wurde in Oberschwandorf geboren. Der Lehrerberuf wurde ihm in die Wiege gelegt – schon sein Vater war Oberlehrer. Nach dem Lehrerseminar in Nagold waren Isny, Leutkirch und Wildberg Stationen seiner Lehrertätigkeit. 1962 bewarb sich Hermann Schuler auf die vakante Schulleiterstelle in Huzenbach.

Die Verweilzeit der Lehrer in Huzenbach war zur damaligen Zeit in der Regel nicht lange, und Schuler nahm diese herausfordernde Tätigkeit an. Die Schüler wurden in zwei Klassen unterrichtet – in der sogenannten Unterklasse die Kinder der Klassenstufen eins bis vier, in der Oberklasse die Klassenstufen fünf bis acht. Schuler unterrichtete die Oberklasse.

Kurz nachdem er als Lehrer in Huzenbach angefangen hatte, heiratete er seine Frau Maria und zog in die Dienstwohnung im damaligen Rathaus ein. Aus der Ehe gingen drei Söhne –­ Uli, Martin und Jürgen –­ hervor. Hermann Schuler lebte das typische Leben eines Dorfschullehrers vor. In den 70er-Jahren kaufte er das Rathausgebäude und baute es nach den Wünschen seiner Familie um.