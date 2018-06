Baiersbronn Einblick in das frühere Leben

Die Kinder der Klasse eins und zwei erfuhren, wie Menschen und Tiere unter dem Dach des Bauernhofs zusammen gelebt haben. Anschließend konnten die Kinder Butter schlagen und diese auf Bauernbrot kosten. Die Drittklässler beschäftigten sich mit dem Fortschritt, mit dem das Leben auf dem Bauernhof langsam leichter wurde. Bei dem Rundgang galt das besondere Augenmerk den vielen Techniken und Kniffen, mit denen es sich die Bauern nach und nach komfortabler machten. Ausprobieren konnten die Kinder das Kerzenziehen. Die Schüler der vierten Klasse waren als Schwarzwalddedektive unterwegs. Eingeteilt in Gruppen machten sich die Kinder an die Auflösung eines Kriminalfalls. Dabei erkundeten sie mit einem Lageplan und einem Arbeitsauftrag eigenständig die Bauernhöfe. Bevor es wieder nach Obertal ging, blieb noch Zeit, um auf dem Spielplatz zu spielen und das Kälbchen anzuschauen, das am Vortag geboren worden war.