Baiersbronn Bilder und Worte sollen auch andere berühren

Erika Heimann, Jahrgang 1959, geboren in Baiersbronn, war Realschullehrerin für die Fächer Hauswirtschaft/Textiles Werken sowie Mensch und Umwelt und evangelische Religion. Sie hat den Lehrerberuf an der Realschule Horb (25 Jahre) und an der Realschule Freudenstadt (sieben Jahre) mit großer Leidenschaft ausgeübt, heißt es in der Ankündigung. Dabei hätten der Körper und die Seele großen Schaden genommen.

Im Jahr 2015 brach sie mit einem Burnout zusammen und musste wegen einer schweren Depression behandelt werden. Zum Malen kam sie durch die Gestaltungstherapie in der Klinik, in der sie erfahren hat, wie wichtig es ist, dass die Seele sich öffnen darf. Eine Wiedereingliederung in den Schuldienst war aufgrund der geringen körperlichen und seelischen Belastbarkeit nicht mehr möglich. Doch das Malen als Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, Stimmungen darzustellen auch durch entsprechende Texte, gibt ihr heute die Grundlage für einen wieder lebenswerten Alltag.

Erika Heimann lebt zusammen mit ihrem Mann in Baiersbronn. Die Bilderausstellung und Buchvorstellung soll einen Einblick geben, wie und warum ihre Bilder entstanden sind. Denn wenn die Seele sich öffnet, kommen Bilder und Worte ans Licht, die andere Seelen berühren können. Sie wünscht sich Menschen, die sich berühren lassen.