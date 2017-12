Baiersbronn Bessere medizinische Versorgung im Fokus

Damit, so heißt es in einer Pressemitteilung des Heims, gebe es ab 1. Januar für die Bewohner im Waldheim Tonbach ein erweitertes Leistungsangebot. Bereits in der Vergangenheit habe zwischen dem Pflegeteam des Senioren- und Pflegeheims Waldheim Tonbach und den Ärzten der Regiopraxis Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn ein enger fachlicher Austausch und eine gute Zusammenarbeit bestanden.

Die technischen Möglichkeiten und konzeptionellen Elemente von Co-Care sollen dies nun zusätzlich unterstützen und die Zusammenarbeit weiter verbessern. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Verbesserung des Informationsflusses und der Kommunikation sowie die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten und Pflegefachpersonal. Gleichzeitig werden die teilnehmenden Ärzte besser für die Versorgung in den Heimen erreichbar sein.

Im Rahmen des Projekts wollen die Projektpartner Maßnahmen erproben und wissenschaftlich untersuchen, um die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeheimen zu optimieren.