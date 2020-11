Baiersbronn Beim Märtesweiher ist Geduld gefragt

Mit einer konzertierten Aktion von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Fachleuten unter dem Einsatz von schwerem Gerät wurde der Ablass von Geröll und Erdreich frei gebaggert und inzwischen mit Flussbausteinen erneuert und gesichert.

Zuletzt weniger Frösche und Lurche

Bei den Sanierungsarbeiten am Fuß des Deichs wurde zum einen eine Drainage verlegt, um das von der Waldseite eindringende Wasser aufzufangen und abzuleiten. Des Weiteren wurde die undichte Lehmpackung zur Wasserseite hin bis zu einer Mächtigkeit von einem Meter verstärkt, erneuert und mit einer kompakten Lage von Steinen und Schotter abgesichert. Diese soll, so erläutert Stahl, verhindern, dass Wellenschlag im Weiher die Lehmpackung unterspült.

Dann zeigte sich, dass auch der "Mönch", also das regulierbare Ablaufbauwerk für das Teichwasser, repariert werden muss. Diese Arbeiten stehen noch aus. Erst dann könne mit dem Wiederbefüllen des Weihers begonnen werden, sagt Stahl.

Und die Fische? Rund 180 Bachforellen aller Altersklassen waren vor den Sanierungsarbeiten elektrisch abgefischt und in einen Teich in Alpirsbach umgesiedelt worden. Simon Stahl ist sich noch nicht sicher, ob sich auch im "neuen" Weiher wieder Fische tummeln werden. Es sei daran gedacht, auf erneuten Fischbesatz zu verzichten, um "eine höhere Dichte an Amphibien" zu erreichen. Denn Frösche und Lurche seien zuletzt am Märtesweiher "deutlich reduziert" gewesen.